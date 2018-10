17

Bambino

Quién. Miguel Vargas Jiménez ‘Bambino’ (Utrera, Sevilla, 1940- 1999), un artista diferente, rumbero salvaje, reivindicado por Almodóvar, Paco de Lucía, Serrat. Bumbury…

Cómo se fue. De cáncer, cuando contaba 59 años. Estaba retirado, achacoso después de muchos años de entrega a los vicios. Vivió con una libertad irrenunciable. Sobre sus relaciones dijo: “Hombres, mujeres, yo no hago diferencias. Lo mío fueron los amores más salvajes”. Sobre los estupefacientes: “No me he privado de nada".

Por qué lo echamos de menos. Se producía con Bambino algo que solo ha ocurrido con Camarón. Cuando se preguntaba a otros músicos por él, siempre respondían: “Como él no va a haber otro”. Bambino era un género musical en sí mismo: su forma arrebatada de cantar, su entregada interpretación, sus letras desgarradas, sus trajes estrafalariamente ‘cool’. Eso: único.