Primeras imágenes de Rachel Weisz y Daniel Craig con su bebé

Rachel Weisz, de 48 años, y Daniel Craig, de 50, han sido fotografiados por primera vez con su primer hijo en común, una niña que nació a primeros del mes de septiembre. La pareja de actores contrajo matrimonio hace siete años, seis meses después de comenzar su relación, en una ceremonia íntima en Nueva York a la que solo asistieron cuatro personas: sus respectivos hijos y dos invitados. Se conocían desde hace años, pero no fue hasta que coincidieron en el rodaje de la película Detrás de las paredes cuando se enamoraron y comenzaron a salir.

Fue Weisz quien anunció su embarazo durante una entrevista en The New York Times, aunque sin aludir al mismo. "Lo enseñaré pronto. Daniel y yo estamos muy felices. Vamos a tener un pequeño humano. No podemos esperar para conocerlo. Es todo un misterio", contaba el pasado mes de abril.

ampliar foto Daniel Craig y Rachel Weisz con su hija en Nueva York, el 26 de septiembre de 2018. GTRESONLINE

La pareja, además de hacer vida común, también ha compartido trabajo: ambos trabajaron juntos en la obra de teatro La Traición, un texto de Harold Pinter de 1978 que estrenaron en Broadway en 2013 y que fue un enorme éxito de taquilla y que logró recaudar más de un millón de dólares en su primera semana. Pero aparte de lo profesional, la pareja es muy celosa de su intimidad y no ha comentado nada acerca del nacimiento de su hija, pero sus amigos aseguran que están "muy felices" con su llegada. Los actores viven en Nueva York, donde se han obtenido estas imágenes. La última vez que les había visto juntos en una alfombra roja fue en abril.

Los dos actores tienen un hijo cada uno. Weisz es madre de Henry, de 11 años, que tuvo con el director de cine Darren Aronofsky, con quien mantuvo una relación desde 2001 a 2010. Craig también es padre: el último intérprete de James Bond tiene una hija de 25 años con la actriz Fiona Loudon, con quien estuvo casado entre 1992 y 1994.