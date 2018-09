Así es Mencía, la desconocida hija de Isabel Sartorius

Siguiendo los pasos de sus padres, Mencía Fitz-James Stuart se codea con auténticas personalidades, aunque en su caso del mundo del espectáculo, más concretamente con estrellas del cine español e internacional. La hija de Isabel Sartorius y Javier Fitz-James Stuart Soto, conde de Montalvo, acapara titulares estos días porque ha participado en la película Todos lo saben, protagonizada por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. La joven, de 21 años, aparece en los créditos como meritoria de producción, pero su participación ha atraído la atención de todos.

Mencía, que termina este año sus estudios de Relaciones Internacionales en laUniversidad de Georgetown de Estados Unidos, ha hecho prácticas en la película del director iraní Asghar Farhadi. Su conexión se debe a que sus padres tienen amistad con Álvaro Longoria, dueño de Morena Films, la productora de la cinta.

La hija de Isabel Sartorius es todo un enigma para la prensa española, ya que sus padres siempre la han mantenido alejada de los focos y sus estudios en Estados Unidos también han hecho que pase poco tiempo en España. La elección de que estudie en este prestigioso centro no es casual. Fue el mismo donde Sartorius se licenció en Ciencias Políticas y por cuyas aulas también han pasado desde el rey Felipe VI hasta el propio Bill Clinton o el rey Abdalá II de Jordania.

Isabel Sartorius, conocida por su relación con el entonces príncipe Felipe, se quedó embarazada en 1997, tras una breve relación con Javier Fitz-James Soto. La polémica siguió cuando la exnovia del Rey anunció que se separaba de su pareja al poco de nacer Mencía. “Lo nuestro fue un encuentro emocional fortísimo, congeniamos muy rápido. No nos casamos. De hecho ni siquiera vivimos juntos el tiempo que pasé en Londres. Javier había sido muy sincero conmigo al decirme que no se veía preparado ni para ser padre ni para casarse”, revelaba Sartorius en sus memorias Por ti lo haría mil veces, publicadas en 2012.

Isabel Sartorius y su hija protagonizaron la portada de la revista '¡Hola!' de 2012.

El mismo año que Sartorius publicaba su autobiografía, presentaba también de manera oficial a su hija. Fue a través de la revista ¡Hola!, su publicación de cabecera. Allí, Mencía posaba junto a su madre durante unas vacaciones en Argentina. “Soy muy parecida a mi padre, muy tranquila y reservada, y es mi madre la que me estimula, despierta mi curiosidad y me abre puertas. Dice que quiere que tenga mundo”, confesaba a la publicación. La joven terminó sus estudios en el American School of Madrid y cruzó el charco para iniciar su vida universitaria. Siempre se ha caracterizado por su discreción y nunca se deja ver en grandes eventos sociales.

En su libro autobiográfico, Sartorius también recogía que, desde su separación, la relación con el padre de su hija es cordial. El conde de Montalvo se casó después con María Chávarri, hermana de Marta Chávarri, la que fue esposa del famoso empresario Alberto Cortina. Javier Fitz-James Stuart y María Chávarri se casaron en 2003 para divorciarse 13 años después. Fruto de ese matrimonio nacieron los hermanos pequeños de Mencía, Álvaro y Sol, de 11 y 12 años, cuya relación es bastante buena, ya que hace dos años, la joven vino de Estados Unidos para la comunión de su hermana.

Son en sus visitas a España, normalmente en vacaciones y Navidad, cuando Mencía suele acaparar más titulares y, concretamente, siempre relacionados con sus amistades. Hace unos años se la relacionó con el Pequeño Nicolás y también con Adil El Assir Fernández Longoria, hijo de un millonario libanés relacionado con la Casa Real española y de María Fernández Longoria, hija del que fuera embajador de España en El Cairo. Dos supuestos noviazgos de los que ni Mencía ni su madre, siguiendo esa discreción de la que hacen gala, nunca se han pronunciado.

ampliar foto Mencia Soto Sartorius durante la comunión de Álvaro Soto Chávarri en Madrid, en 2016. gtresonline

Ahora, con 21 años y pese a haberse mantenido siempre en un lugar discreto, Mencía sigue convirtiéndose en el centro de atención. Su participación en la película de producción española, pese a que de ella solo se sabe que aparece su nombre en los créditos se ha convertido en noticia estos días. Pero Mencía no es el único nombre de la familia que aparecerá en los cines esta temporada. Su madre hace un cameo en la película ¿Qué te juegas?, que se estrena el próximo mes de enero y que cuenta con un elenco encabezado por Amaia Salamanca, Javier Rey y Leticia Dolera.