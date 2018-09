8

Reino Unido

¿Qué hacen a las seis de la tarde? Es la hora a la que empieza el telediario principal y la gente en Inglaterra está cenando o a punto de hacerlo. Una vez terminan, sobre las siete de la tarde, es tradición pasar tiempo en familia o dedicar esas horas previas a la hora de dormir para relajarse en casa si no se tienen niños.

En primera persona. Ian Powell nació en Liverpool hace 58 años y trabaja como profesor de inglés en España desde hace 11 años. No entiende cómo en España se pierden tantas horas durante la jornada laboral entre pausas para el café y cigarros. "Si no se hicieran se podría salir mucho antes del trabajo", opina. Y, sobre todo, echa de menos ese tiempo en familia, sagrado en Inglaterra y poco respetado en España, antes de dormir. Sin embargo, es un enamorado de España y del estilo de vida que impera en el país. "A pesar de que hay cosas que desde mi punto de vista funcionan mejor en Inglaterra, me quedo con España", asegura a ICON. En Liverpool, según explica a ICON, la ciudad cambia drásticamente a partir de las seis de la tarde. Se vuelve solitaria y peligrosa y no ofrece muchas opciones más allá de quedarse en casa. "Las tiendas cierran a las cinco de la tarde y no hay nadie en las calles. Eso no pasa en España", asegura Ian.

En la imagen, gente descansando cerca del Puente de Londres.