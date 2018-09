1

Los Bravos: el grupo que triunfó en el extranjero durante la España de Franco

La historia de Los Bravos, como las buenas historias, nace de una casualidad: en 1965 dos grupos (los madrileños Los Sonor y la banda de un mallorquín de origen alemán llamada Mike & The Runways) coincidieron en una discoteca de Madrid y deciden fundirse en uno. Las radios apoyaron desde el principio a este grupo que parecía la respuesta española a los Beatles. Con ayuda del ejecutivo discográfico Augusto Algueró grabaron composiciones en inglés para abrirse al mercado internacional, algo impensable para un grupo español por aquel entonces. Con 'Black is black', una canción que inicialmente no había entusiasmado al grupo, el plan funcionó. Llegaron al número uno en España, al dos en Inglaterra y al cuatro en Estados Unidos. Un hito absoluto en la España de Franco. Mientras en esos países quedaron para la posteridad como 'one hit wonders' (como se conoce en el mundillo a artistas que gozan de un solo éxito y después desaparecen), en España siguieron cosechando éxitos como 'Los chicos con las chicas'. Hoy, décadas después, y con una formación diferente, siguen tocando sus éxitos.