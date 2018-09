23

Bradley Cooper

Un traje gris podría parecer una opción cobarde para una estrella como Bradley Cooper (Pensilvania, EE UU, 1975), pero tiene una explicación: Cooper no estaba en calidad de actor, sino de director del remake de 'A Star is Born'. Y una norma no escrita del festival dice que los directores deben cultivar un 'look' profesional, discreto y pelín desaliñado para no eclipsar a los protagonistas de su peli. Y en este caso la protagonista era nada menos que Lady Gaga. Todo aclarado. Veredicto: héroe.