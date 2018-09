CARTAS A LA DIRECTORA

Nuevo lío a la vista, me temo. He leído todo lo que ha caído en mis manos sobre este tema y todavía no he encontrado una razón solvente que avale la necesidad, ni siquiera la conveniencia, de este nuevo texto estatutario. El País Vasco disfruta de una calidad de vida y de un nivel económico de los más altos de Europa. Servicios sociales excelentes, solidaridad envidiable, prestaciones públicas de todo tipo de altísima calidad y eficiencia. No es fácil subir mas el listón, y la ciudadanía vasca lo sabe, por ello, una sólida mayoría rechaza embarcarse en aventuras irresponsables que lo único que pueden traer son conflictos y enfrentamientos. Tenemos el lamentable caso catalána la vista, que debería servir de modelo de lo que no se debe hacer.

Los partidos nacionalistas se llenan la boca de conceptos vacíos como “actualización” y “profundización” del actual Estatuto. Pero, ¿qué es lo que hay que actualizar y profundizar? Nada, salvo la necesidad de que los políticos de dichos partidos se entretengan jugueteando infantilmente con esta tarea absurda. Mejor olvidar este viaje a ninguna parte.— Enrique Ramos Bujalance.

