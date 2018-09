3

Survivor, 'The eye of the tiger' (1982)

Historia de su éxito. Una de las canciones motivantes más millones de veces reproducida de la historia. Himno del rock ochentero estadounidense compuesto a petición de Silvester Stallone y que disparó la popularidad del grupo al ser banda sonora de ‘Rocky III’. ‘Eye of the tiger’ es reconocible desde sus primeros compases y cuenta con uno de los ‘riff’ de guitarra más famosos del rock. Desde la primavera de 1982 fue número 1 en Estados Unidos durante seis semanas y también lideró las listas de Reino Unido o Australia. Ganó un Grammy como Mejor interpretación de rock y se estima que sus ventas globales como sencillo superan los nueve millones de unidades en todo el mundo.

Qué pasó con el grupo y dónde está ahora. Tras dos discos irregulares, el álbum ‘Eye of the tiger’, que llegó a finales de 1982, parecía consolidar el éxito de Survivor (llegó al 2 en Estados Unidos). Pero su siguiente obra se quedó en el 82. Problemas en las cuerdas vocales de Dave Bickler obligaron a un cambio de cantante. Ficharon a Jimi Jamison, quien revitalizó al grupo en ‘Vital signs' (1984), puesto 16, y en algunos ‘singles’ que funcionaron aceptablemente, como ‘I can't hold back’, ‘High on you’ o ‘The search is over’. Incluso lo intentaron repitiendo en 1985 con ‘Burning heart’ para ‘Rocky IV’, pero la sombra de ‘Eye of the tiger’ era demasiado alargada. Progresivamente se fueron alejando del gran público y 1988 marcó un punto de inflexión al que siguieron algunos recopilatorios, intentos de reflotar Survivor con cambios de músicos y actuaciones en vivo, así como disputas legales por los derechos del nombre. Después de doce años de silencio, Survivor publicó en 2000 el disco ‘Empires’ y seis años después su última referencia hasta la fecha, ‘Reach’ (2006). Se mantienen en activo con el guitarrista Frankie Sullivan como único miembro original y con ‘Eye of the tiger’ como su gran legado.

Escuchar 'The eye of the tiger' pinchando aquí.