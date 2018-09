10

'Apocalypse now' (Francis Ford Coppola, 1979)

¿Cuál era el plan? Retratar el terror, la sangre y el sinsentido de la guerra. Tras 14 meses de rodaje, el director, Francis Ford Coppola, aseguró: “Esta no es una película sobre Vietnam, esta película es Vietnam”.

¿Qué salió mal? Un tifón, durante el cual “todo estaba blanco y los árboles se inclinaban 45 grados”, arrasó los decorados (un mes de trabajo). Marlon Brando apareció con tal sobrepeso que Coppola tuvo que rodarle con primeros planos en un fondo negro y cambiar el final para no tener que mostrar su cuerpo (en los planos abiertos, se trata de un doble). Martin Sheen sufrió un ataque al corazón y se arrastró 400 metros hasta encontrar ayuda. Al no haber efectos digitales en la época, Coppola dinamitó un bosque real coordinando el plano con los cazas que sobrevolaban la zona. El director hipotecó su casa para cubrir los gastos y llegó a pedirle dinero a George Lucas para poder terminarla.

¿Cómo acabó la cosa? A pesar de que la crítica no fue en absoluto unánime, 'Apocalypse now' ganó la Palma de Oro en Cannes, recaudó cinco veces su presupuesto y hoy está considerada no solo una de las obras magnas del cine sino una de las mayores experiencias sensoriales e intelectuales que un ser humano puede tener. En la imagen, el actor Martin Sheen con el director Francis Ford Coppola durante el rodaje de 'Apocalypse Now'.