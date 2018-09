6

Cartearte con tu amor de verano, o con gente de otros países

Prueba a decirle a tu ligue de verano que quieres su dirección de correo postal -no su email, no, su dirección de residencia-, para escribirle en cuanto dejéis esa playa tórrida del Levante. Lo primero que pensará es que no quieres volver a saber nada de él/ella nunca más. Casi nadie escribe cartas -el 64% no envió ninguna durante 2017, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- y las pocas que recibimos se acumulan en el buzón durante días. Según datos facilitados por Correos, el operador realizó en 2017 cerca de 2.640 millones de envíos. La mayoría de esa correspondencia, un 90% aproximadamente, era de empresas. Atrás quedaron también esas cartas infantiles que intercambiabas con niños de otros países en las clases de idiomas. Porque el email es gratis, y sobre todo, inmediato. En la imagen, el actor Arturo García lee una carta en 'Amar en tiempos revueltos'.