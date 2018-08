2

Marilyn Manson y Evan Rachel Wood: ella padeció acoso por la calle

¿Quiénes son? El excéntrico cantante de rock siniestro Marilyn Manson (Ohio, 1969) y Evan Rachel Wood (Carolina del Norte, 1987), actriz y protagonista de la serie ‘Westworld’. ¿Cómo ocurrió? Se conocieron en 2006, en una fiesta en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. El rockero, que todavía estaba casado con la bailarina Dita Von Teese, se volvió completamente loco por ella. Le dedicó el disco ‘Eat me, drink me’ (2007), le pintó un retrato titulado ‘Pretty persuasion’ y le pidió matrimonio durante un concierto en París. La boda nunca llegó a celebrarse. ¿Cómo acabaron? La presión mediática pudo con Wood, que solo tenía 19 años cuando empezaron a salir. “A la gente le dio por demonizarme y las cosas se pusieron muy feas. Me llamaban 'zorra' hasta por la calle y es imposible que esos comentarios no te duelan cuando no puedes hacer vida normal”, relataba a 'Rolling Stone'. La protagonista de 'Westworld' salió fortalecida de la situación y en la actualidad es una de las actrices más activistas por los derechos de la mujer. Tiene un hijo con el actor Jamie Bell. Manson sigue encadenando polémicas absurdas. ¿La última? En su paso por el festival madrileño Download Festival obligó a un fan a quitarse la camiseta del grupo californiano de heavy metal Avenged Sevenfold. “Esa no es mi banda”, comenta en el vídeo que no tardó en hacerse viral.