1

Pedro Almodóvar y Carmen Maura

Pedro y Carmen se conocieron en 1977 en una obra de teatro en la que ella era protagonista y él meritorio. La amistad fue inmediata y nació ahí uno de los tándems profesionales más talentosos de la historia del cine español. La actriz se convirtió en musa del director durante cinco películas y su unión profesional alcanzó la cima en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', película hecha por Pedro a medida de su musa. Pero ese rodaje sería el último durante muchos años, al parecer por la tensión que reinó en él. La relación se rompió sin que ninguno de los dos haya explicado todavía con detalle el por qué. Él declaró a EL PAÍS poco después: “Tengo problemas con Carmen que vienen de lejos. Pensé que se podían solucionar, pero no ha sido así”. En los años posteriores hubo breves reencuentros (en algunas entregas de los Goya, por ejemplo) que se saldan con gestos cariñosos, pero nunca llegan a fructificar en una reconciliación. El distanciamiento pareció llegar a su fin en 2006, cuando Almodóvar cuenta con ella de nuevo para 'Volver'. Ella habló maravillas del rodaje (“Se nos puso la carne de gallina a los dos, porque no era normal después de tanto tiempo”, contó a Risto Mejide), pero sin embargo no pareció pasarlo igual de bien durante la promoción (“Cuando llegó la promoción de 'Volver' no fui muy feliz, porque no me dejaron… De repente parecía que nadie en el mundo quería hablar con Carmen Maura, cuando he hecho otras películas y ha habido un montón de prensa y todo eso. De repente es como que cortaron”). En 2012, Carmen pareció plantar la última semilla de la enemistad al declarar a EL PAÍS: “No creo que vuelva a trabajar con Almodóvar. Porque sus rodajes son tensos y no me apetece”. Por ahora, no ha ocurrido, pese a que se han vuelto a encontrar en alguna ocasión (por ejemplo en la proyección de ‘La ley del deseo’ en la filmoteca de Madrid). Los espectadores, sin embargo, lo esperan impacientes.