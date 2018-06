12

Dani Martín: 'Mi lamento' (2010)

No se dice específicamente con nombre y apellidos en la letra de la canción, pero el madrileño Dani Martín lo ha contado en alguna ocasión. Porque 'Mi lamento' es la canción en la que Dani Martín se vacía para sacar de dentro todo el dolor por la muerte de su hermana por un infarto cerebral en febrero de 2009. "Fue como si me dieran un hostión", declaró, conciso y directo a 'Vanitatis' sobre este doloroso fallecimiento, que tiene hueco en su primer disco en solitario, 'Pequeño' (2010).

Con estrofas como estas: "Porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás, y sé que ya no estas./ Que me castigue el cielo por si algo hice mal y sé que ya no estas./ Te llevo tan dentro que ni el tiempo barrerá. Y no se va a curar./ Y es que ya no te tengo y perdón por si no te supe amar./ Hoy me quedan tus momentos, eres la cara mas bonita que habrá... Tenerte cerca ha sido el premio, el más grande que he llegado a alcanzar".

