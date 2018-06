Meghan Markle habla sobre su nueva vida de casada

Después de su romántica boda y su secreta luna de miel, Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, de 36 años, se han reincorporado a sus compromisos como miembros de la familia real británica. Primero aparecieron el pasado domingo en el balcón del palacio de Buckingham con motivo de una de las citas más esperadas del año, el tradicional desfile militar Trooping the Colour, con el que se conmemora oficialmente el cumpleaños de la reina Isabel II, que cumplió 92 años el pasado 21 de abril. Allí el príncipe Enrique estuvo en todo momento pendiente de su esposa, a quien ayudó discretamente para que siguiera correctamente el protocolo de la ceremonia.

Cuatro días después llegó el estreno en solitario de la duquesa de Sussex junto a la monarca británica. Meghan Markle, en un gesto que se ha interpretado como un apoyo incondicional de Isabel II a su incorporación a la familia real, acompañó a la reina en el tren real (un privilegio, puesto que pocos Windsor han subido a él) en su viaje al noroeste de Inglaterra después de pasar la noche a bordo.

Y ha sido durante esta visita, que significaba su primer compromiso real, donde una sonriente Markle no pudo o no quiso evitar expresar lo feliz que se sentía en su recién estrenado matrimonio, celebrado el pasado 19 de mayo en el castillo Windsor. Durante los intercambios de saludos junto a la reina Isabel con los habitantes de Chester —una de las paradas de la visita— la exactriz no se cortó en expresar que estaba "disfrutando realmente" de su vida matrimonial junto al príncipe Enrique. Una de las personas que estaba entre el público le preguntó sobre su nueva vida y la duquesa de Sussex contestó entusiasmada: "Es maravilloso".

La misma ciudadana le dijo que le transmitiera su cariño al príncipe Enrique. Y Markle no dudó en contestar: "Lo haré. Esto significa muchísimo para nosotros. Él es el mejor esposo de todos los tiempos".

Muchos de los presentes durante el recorrido que realizó acompañando a Isabel II, que se mostró más sonriente que nunca, coincidieron en afirmar que la duquesa de Sussex "parece genuina, es muy cálida y dedica tiempo a la gente".

Una fuente, cercana al entorno de la pareja, ha manifestado en los medios británicos que "se les ve felices juntos y ha sido así desde el principio. Realmente demuestran que hay personas que están hechas el uno para la otra. Ellos comparten una pasión por la filantropía y por ayudar a otros, y ese ha sido el vínculo que hizo que todo funcionara".

El príncipe Enrique no acompañó a su esposa durante este visita, pero durante la entrevista que concedieron cuando anunciaron su compromiso en noviembre no dudó en afirmar que lo suyo fue amor a primera vista cuando se conocieron en una cita a ciegas. "Me enamoré de Meghan increíblemente rápido. Para mí fue una confirmación de que todas las estrellas estaban alineadas", dijo entonces.