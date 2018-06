‘Tor’: el ‘fargo’ catalán en formato podcast

A mí me flipó Serial, la manera de narrar me genera una envidia enorme. Si se domina el inglés, tengan cuidado porque es adictivo. Por otra parte, me encantó El gran apagón, me ha encantado siempre Carles Capdevila y su Educa como puedas (ambos en Podium Podcast), y me chifla Juan Carlos Ortega, a quien consumo en modo podcast.