"El carabinero no me deja salir de mi lugar, me está deteniendo ilegalmente", se escuchar decir a Roberto Muñoz, un conductor de Uber en Chile, al inicio del vídeo que grabó con su móvil el miércoles desde el interior de su coche. En la imagen, se ve a un agente de policía chileno delante del vehículo, apuntándole con el arma. "Me estás deteniendo ilegalmente, muévete. No me puedes disparar, sal", sigue diciendo el conductor, mientras hace avanzar poco a poco el coche. El carabinero va retrocediendo durante varios segundos, apoyándose en el capó, y acaba abriendo fuego contra Muñoz.

La escena tuvo lugar en un control de rutina en el aeropuerto internacional de Santiago. En el coche viajaban dos pasajeros que se bajaron cuando dieron la orden de detenerlo. Tras comprobar que se trataba de un vehículo de Uber, el agente notificó al conductor que lo retiraría de la circulación, a lo que este se habría negado. A partir de ahí comienza la grabación que termina con los disparos. El joven, de 21 años, recibió dos tiros en un brazo y un hombro, y tuvo que ser ingresado en un hospital de la capital chilena. Se encuentra detenido, acusado de un delito de homicidio frustrado a carabinero en servicio. Las autoridades chilenas han defendido la actuación del agente, que resultó herido en una pierna.