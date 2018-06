Ariana Grande se compromete con el humorista Pete Davidson tras unas semanas de noviazgo

La cantante estadounidense Ariana Grande se ha comprometido con el humorista Pete Davidson, conocido por su participación en el programa de televisión norteamericano Saturday Night Live, informa la revista People.

Tras apenas unas semanas saliendo juntos, la cantante de éxitos como Bang bang y el humorista, ambos de 24 años, han decidido comprometerse, asegura la publicación. "Simplemente se trata de dos personas que encontraron el amor rápidamente y que se hacen felices el uno al otro todo el tiempo", indicó una fuente cercana a la pareja que cita la revista.

Ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de comprometerse el pasado fin de semana y "no hay nada que esconder" al respecto, agregó la fuente.

Según medios estadounidenses, Davidson ya se ha grabado dos tatuajes de Ariana Grande, uno con las iniciales de la cantante y otro con un conejito, una imagen que la diva del pop utiliza como logo.

Hace apenas unos días, la intérprete de No Tears Left To Cry aseguró en una entrevista que sufre un trastorno por estrés postraumático desde el atentado terrorista ocurrido hace poco más de un año durante uno de sus conciertos en Manchester (al norte de Inglaterra). Grande explicó, en una entrevista en Vogue, que no puede hablar del atentado sin romper a llorar.

El ataque terrorista en la ciudad británica se produjo el 22 de mayo de 2017 al término de un concierto de la artista en el estadio Manchester Arena y provocó 22 víctimas mortales, así como decenas de heridos.