Amaia Montero atribuye su polémico concierto en Cantabria a “problemas de sonido”

Amaia Montero (Irún, Guipúzcoa, 1976) tuvo el pasado sábado uno de los peores conciertos de su carrera en Renedo, una de las localidades del municipio de Piélagos, un pueblo de casi 25.000 habitantes de Cantabria. La cantante sufrió una serie de problemas durante la actuación que este martes ha achacado a deficiencias del sonido. "Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas con el sonido", ha dicho Montero al programa de Mediaset Cazamariposas. Las redes sociales, sin embargo, se han llenado de comentarios negativos hacia ella. “Quizás deberías pedir disculpas a la gente que fue a verte ayer, Amaia", decía un usuario. Otros incluso hablaban de un estado de embriaguez de la exvocalista de La oreja de Van Gogh.

La cantante comenzaba este pasado fin de semana la gira de presentación de su nuevo disco, Nacidos para creer. Uno de los vídeosque más han circulado por las redes —y que suma casi medio millón de visionados en pocas horas— es uno en el que Montero, ante lo que parece un fallo técnico, hace una pausa en sus canciones y mantiene una tensa discusión con su propia banda. La cantante parece darse cuenta de cómo está degenerando el concierto y se dirige, en inglés, a los chicos que la preceden en el escenario. "This is a disaster, guys. This is an absolute disaster. I don’t know where I am. No, no, guys, no!". (Esto es un desastre, chicos. Esto es un desastre absoluto. No sé dónde estoy. No, no, tíos, no, en su traducción al español). Después, de nuevo se quita el micrófono y pregunta directamente al público: "¿Están tocando en otro tono sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no?". Luego discute con su teclista en inglés.

Montero ha dicho este martes a Cazamariposas que los problemas de sonido no son una cosa tan rara en el mundo de la música: "Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo, pero de ahí a todo lo que se está comentando me parece atroz, una barbaridad". "No sé cuantos conciertos he hecho en mi vida, pero jamas se ha hablado tanto. No hay derecho a todas estas cosas", ha insistido.

La exvocalista de La oreja de Van Gogh también criticó a sus propios músicos durante la actuación: "Voy a aprovechar para presentaros a mi superbanda, que son maravillosos". Y continúa: "Pero debido a la agenda que tenemos, no hemos podido ensayar demasiado". "¡Mañana sales en todos los zapping, que lo sepas!", le grita uno de sus oyentes desde el público, según se escucha en un vídeo.

"Entre mi transformación de cara, entre esto, entre que me han llamado de todo… Lo único que pido a todos mis haters es que lo den todo de una", se ha defendido Montero en Mediaset. En el año 2009, tras una aparición en una gala de premios de Los 40 Principales, la cantante salió en todos los titulares al día siguiente. Ella explicó poco después que los ansiolíticos a los que recurría para superar una mala etapa habían llevado a que pareciese ofuscada durante aquella aparición.