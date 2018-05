Cristiano Ronaldo, de vacaciones en Málaga mientras se habla de su futuro

Cristiano Ronaldo está de vacaciones mientras todo el mundo del fútbol debate sobre su futuro. ¿Seguirá en el Madrid? ¿Se irá al PSG? ¿O, como dice su madre, al Manchester? El futbolista está desde el pasado martes en Málaga, adonde ha llegado acompañado de 15 personas, entre ellas su novia Georgina Rodríguez y su hijo mayor. Todos se han instalado en dos chalés del complejo La Zagaleta, el más seguro y lujoso de Benahavis, a solo 60 kilómetros del aeropuerto internacional de Málaga. Cada casa tiene seis habitaciones y cuesta 7.000 euros la noche.

Cristiano, con su hijo mayor y unos amigos. GTRESONLINE

El futbolista está aprovechando un breve parón entre el final de la temporada con el Real Madrid, con quien ganó el pasado sábado la Liga de Campeones, y su incorporación a la Selección de Portugal, con quien jugará el Mundial. Cristiano se unirá a la plantilla lusa la próxima semana y estará en un partido contra Argelia en Lisboa el próximo día 7 de junio. Dos días después, la Selección de Portugal pondrá rumbo a Rusia para comenzar la fase de grupos del Mundial y se enfrentará a España en la primera jornada, el día 15.

En Málaga no está Dolores Aveiro, la madre del jugador, quien ha dado a entender que Cristiano Ronaldo desea dejar el Real Madrid durante una entrevista que esta semana ha emitido el canal francés de televisión SFR Sport1. Preguntada, entre otras cosas, por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo fichase por el PSG, la madre de Cristiano ha respondido de una manera inesperada: "Me gusta París. Vengo de vez en cuando. La última vez que lo hice fue para ver a mi hijo recibir el Balón de Oro. Fue un gran orgullo. Cuando llegué fui muy bien recibida por todo el mundo", explicó. "¿Convencer a Cristiano para que firme en Paris Saint-Germain? A decir verdad, no me molestaría, pero preferiría que volviera al Manchester United " , añadió..