Una joven de 23 quedó atrapada en un columpio de un parque de la ciudad inglesa de Southampton. Ella asegura que lo único que quería hacer era entretener a sus hijos, ya que estos no estaban muy animados. Algunos hombres intentaron sacarla incluso colocándola boca abajo, pero no lo consiguieron. Al final no les quedó más remedio que llamar a los bomberos, quienes llegaron al lugar entre risas. El vídeo, que ha recibido miles de visualizaciones, fue grabado por su marido, a quien se le oye riendo y gastando bromas sobre la escena.