Boris y Lilly Becker se separan tras nueve años de matrimonio

En los últimos 12 meses, la vida no ha sido fácil para Boris Becker, el ex gran campeón de tenis alemán y considerado una leyenda deportiva en su país. Hace ya casi un año, la prensa británica reveló que Becker estaba prácticamente arruinado y, ahora, su abogado Christian-Oliver Moser, ha confirmado a dos medios germanos que Becker y su esposa Lilly habían decidido poner fin a su relación de 13 años de mutuo acuerdo y en forma amigable“.

En declaraciones al periódico Bild y a la revista Bunte, el abogado admitió que la decisión del ex tenista de 50 años y la ex modelo holandesa de 42, de poner fin a la relación no había sido fácil, pero que lo más importante para ambos era el bienestar del hijo común, Amadeus.

Boris y Lilly se conocieron en 2005 en Estados Unidos y en los primeros años mantuvieron una relación abierta, que incluso permitió al extenista de mantener un apasionado idilio con Alessandra Meyer Wölden, con quien estuvo a punto de contraer matrimonio. La relación se rompió y poco después, el 12 de junio de 2009, Becker se casó con Lilly en St. Moritz.

En los últimos meses, la prensa germana ha publicado innumerables noticias sobre el matrimonio y todas ellas parecían señalar que la relación estaba al borde de una crisis sin solución. Lilly incluso ventiló sus problemas matrimoniales en un famoso programa de televisión, donde dijo que muchas veces llegaba a su casa en Londres con ganas de decirle a su marido "vete a la mierda“.

Según la revista Bunte, la relación se había roto ya hace varias semanas y la pareja había intentado buscar un camino para evitar la separación. Todo inútil. "Desde hace años vivían una relación extremadamente turbulenta“, contó un amigo de la pareja. La situación empeoró con el tiempo y según el amigo citado por Bunte, fue Becker, quien decidió poner a la relación. "Boris Becker ya no soportaba los caprichos de su esposa“, admitió el informante a la revista.

Pero ni el abogado, ni los dos medios alemanes que informaron este martes de la separación, han podido detallar más sobre esta pareja que en su momento cautivó a la prensa del corazón y también a la deportiva de Alemania. Es posible que la situación económica de Boris Becker haya sido la causante principal de la ruptura.

El 21 de junio de 2017, un tribunal de Londres declaró en bancarrota al más tenista más famoso que ha tenido Alemania en su historia, un campeón que llegó a acumular una fortuna de más de 100 millones de euros en premios y patrocinios. Desde ese día, la prensa alemana y también la internacional se preguntan, sin obtener respuestas, que errores cometió el excampeón para dilapidar su fortuna y acumular deudas que sobrepasan los 40 millones de euros.

Según Becker, el problema nació cuando el banco privado, Arbuthnot Latham & Co, de Londres le exigió el pago de 3,5 millones de euros más intereses. Boris Becker reconoció la deuda, pero se negó a pagar los intereses, una decisión que terminó en una corte de Londres. La tragedia del ex tenista aumentó cuando Hans-Dieter Cleven, uno de su exsocios, envió un comunicado a la prensa alemana donde le reclamaba el pago de 40 millones de francos suizos (unos 36,5 millones de euros). “Después de que se hiciese publica la reciente decisión de un tribunal de Londres de declarar a Boris Becker en quiebra, su exsocio, el empresario Hans-Dieter Clever, se vio en la obligación de hacer valer sus derechos en este proceso”, señalaba el comunicado firmado por el gabinete de abogados GHM Partners.

“No le debo dinero al señor Cleven”, afirmó Becker desde las páginas del Neue Zürcher Zeitung, que recuerda que un tribunal suizo, en una primera instancia, rechazó la demanda del empresario. “El hecho es que en este momento el señor Cleven me debe 90.000 francos por los costes del proceso. Todo lo demás son tonterías”. No fue todo. En la larga entrevista que publicó el periódico suizo, Boris Becker alardeó sobre su situación económica. “Tengo un gran numero de ofertas de contratos de publicidad sobre mi escritorio. Sí alguien está buscando publicidad contratan a Boris Becker”, dijo el ex campeón.