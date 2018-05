La España de Amaia prefiere a Rosa

Eso sí, nunca sabremos si Rosa de España hubiese levantado más pasiones que Amaia de España. En 2002 nuestra unión con el smartphone no era como en 2018. Pero siempre podemos preguntar, y eso es lo que ha hecho Tinder con sus usuarios a través de una encuesta. Y sí, el 61 % de los encuestados se ha decantado por Rosa de España y su Europe’s Living a Celebration.

Este sondeo de la app de citas también desvela que solo un 5% de los usuarios españoles colocan a Alfred y Amaia como ganadores de esta noche de Eurovisión. A su parecer, los 12 puntos de España irían para Noruega, el país mejor valorado seguido de Israel. Donde si ganan los intérpretes de Tu Canción es en Google. Si Eurovisión suele levantar pasiones antes de su celebración, con el fenómeno OT de regreso en 2017, las consultas sobre el evento se han adelantado a enero de 2018.

En estos últimos días los españoles hemos querido escuchar y ver en YouTube el tema que nos representa y también el que canta Netta, la candidata de Israel, uno de los favoritos de esta edición. Según ha informado la plataforma de vídeo, en el ránquin de popularidad a Netta le sigue Chipre, República Checa y España, con Amaia y Alfred. Además de espiar cada uno de los movimientos de los principales competidores y ver en qué orden actúa cada país, hemos repasado los ensayos de Amaia y Alfred una y otra vez. Lo que está claro es que el fenómeno móvil ha revolucionado las visitas hasta alcanzar cifras inimaginables. Por eso, las ediciones más recientes cuentan con más reproducciones.

El caso de Amaia y Alfred es un claro ejemplo del poder millennial. Y es que a pesar de que sus vídeos han estado expuestos menos tiempo en Internet, ya han logrado más éxito que Manel Navarro y su Do It for Your Lover. Eso sí, su videoclip oficial todavía no ha logrado alcanzar la actuación de Pastora Soler en 2012, ni mucho menos a la ganadora de aquel año, Loreen, que cuenta con más de 30 millones de visualizaciones en el canal oficial de Eurovisión y otras tantas en el suyo.

En Eurovisión también hay mucha nostalgia, por eso nos encanta echar la vista atrás y analizar todas las participaciones anteriores. Aunque resulta difícil medir el impacto de estas actuaciones cuando muchas se escapan a la era de las redes sociales. A pesar de que estén en canales no oficiales y subidos con una dudosa calidad, el tiempo no importa cuando la calidad musical es extraordinaria. Es el caso de ABBA y su participación en el festival en 1974, una búsqueda a la que responde un vídeo con más de 13 millones de reproducciones. Superando actuaciones como la de Celine Dion y obteniendo más repercusión que el último ganador, Salvador Sobral.

Si volvemos al presente y nos detenemos en el pódium de popularidad que ha elaborado Spotify, observamos que en este caso, Israel también se sitúa a la cabeza, seguido de Chipre, Suecia, Finlandia, Australia, Francia, Alemania, Noruega, Bulgaria, Dinamarca, Italia, Estonia y España, que se quedaría en la posición número 13. Respecto a los países más apasionados de Eurovisión por nivel de escuchas, España es líder, seguida de Suecia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Países Bajos, Finlandia, Polonia y Australia.

Toda esta información es un anticipo para conocer más sobre el universo Eurovisión mientras ocurre y saber cuáles los favoritos de la gente en esta nueva edición. Aunque ya se sabe que el poder de este espectáculo reside en los favoritismos, así lo han dejado claro los usuarios de Tinder, que piensan que sí existen los llamados puntos por proximidad. De ahí que en esta encuesta, los portugueses también hayan dado a España los 12 points de rigor.

