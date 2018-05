Hallada muerta la cantante belga Maurane días después de volver a los escenarios

La cantante belga Claudine Luypaerts, popularmente conocida como Maurane, ha sido hallada muerta este lunes en su casa en Schaerbreek, un municipio de Bruselas. La causa del fallecimiento de la artista, de 57 años, aún se desconoce, pero un portavoz de la fiscalía de Bruselas ha descartado la "intervención de una tercera persona".

Maurane había interrumpido su carrera musical en 2016 por problemas en las cuerdas vocales y volvió a los escenarios el pasado sábado con un concierto tributo al cantante Jacques Brel. Además, tenía planeado irse de gira en primavera de 2019. "Hoy oficialmente estoy poniendo un pie en el escenario después de más de dos años de ausencia", escribió en Facebook el pasado jueves. "No diré en qué estado estoy. Podéis imaginarlo", afirmó. La artista dio este primer concierto después del parón en Bruselas. "La espléndida y emotiva Maurane nos deslumbra en el Palacio Egmont", escribió en Twitter un periodista que asistió al concierto.



En los últimos años, la artista había participado en varios programas de televisión. Por ejemplo, en el talent show para jóvenes cantantes Nouvelle Star (nueva estrella). Pero su carrera musical empezó hace varias décadas. La artista participó en varios concursos de canto cuando era adolescente. Después, consiguió sacar a la venta el primero de sus 11 álbumes, Danser, en 1986. Más de una década más tarde, en 2002, obtuvo uno de sus mayores logros. Interpretó la canción Tu es mon autre con la cantante belga Lara Fabian, que fue un éxito en Francia y en Bélgica y fue nominada a mejor canción del año en el país galo.

La splendide et émouvante @Maurane nous a éblouit au Palais d’Egmont pour la Nuit des Etoiles au profit de la Fondation Albert II de Monaco ! A voir samedi soir dans @RTLPlaceRoyale pic.twitter.com/bNJ5tiSk6W — Thomas de Bergeyck (@bergeyck) 5 de mayo de 2018

Fabian, tras enterarse de la muerte de Maurane, no puede creer que ya no volverá a escuchar a su compañera "reír ni cantar". "Estoy sentada aquí en mi pequeña oficina blanca en Montreal, no quiero creer que te hayas ido, no puedo. Estoy pensando que vas a llamar y despedirme porque no nos vemos lo suficiente", ha expresado en su cuenta de Facebook.

Algunos artistas como los galos Michel Fugain, Catherine Lara o Hélène Segara también han reaccionado a la muerte de Maurane. "Estoy desolada de escuchar esta noticia. Es terrible", ha afirmado a la radio francesa Europe 1 Catherine Lara. Además, Lara dijo haberla encontrado "cansada" hace tres semanas, cuando le habló del disco sobre Jacques Brel que preparaba.

El primer ministro belga, Charles Michel, también ha expresado sus condolencias. "Una artista comprometida nos ha abandonado esta noche, Maurane, una cantante fuera de lo común, una voz inspiradora, una personalidad atractiva", tuiteó este lunes.