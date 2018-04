Miley Cyrus: “No, no lo siento. Que os jodan”

Miley Cyrus es mucho. Fue una ídolo adolescente, luego una joven rebelde y ahora consolida su faceta como artista y empresaria. Cuando has sido mucho, el pasado siempre puede volver. Y en el caso de Cyrus, esta semana ha vuelto en forma de portada. Hace una década, cuando Cyrus tenía 15 años y todavía interpretaba a Hannah Montana, posó para el objetivo de Annie Leibovitz cubierta solo por una sábana. La imagen fue una portada de Vanity Fair. Algunos la tildaron de “inapropiada”.

En esa época, Cyrus trabajaba para Disney Channel. Desde el canal llegaron a describir el resultado de la sesión como “desafortunado” y “fruto de la manipulación”. La revista contestó que "los padres de Miley estuvieron presentes todo el día". También algunos responsables más de la imagen de la joven. La propia Cyrus dijo que la imagen le parecía “bonita y natural”. “Creo que es artística”, añadió. Aunque posteriormente le pidieron que se disculpase: "Mi objetivo con mi música y la actuación es hacer a la gente feliz. Sobre Vanity Fair, me sentí muy honrada y emocionada de trabajar con Annie. Hice mi parte en la sesión, la cual se suponía sería 'artística' y ahora, viendo las fotos y leyendo la historia, me siento avergonzada. Mi intención nunca fue esto sucedería y me disculpo con mis fans, quienes me importan demasiado".

Aprovechando esa rectificación y retomando esa historia, la publicación The New York Post ha recuperado la imagen y ha añadido el titular: “La vergüenza de Miley”. “No, no me arrepiento. Que os jodan”, ha contestado tajante Cyrus en Twitter. "Nuestro mundo gira en torno al sexo. Cuando hice esta sesión fotográfica con Annie Leibovitz tenía 14 o 15 años, todos quisieron darle un tinte sexual. Pero nunca pensé en ello. Annie nunca pensó en tomar una foto sexual de adolescente", dijo en 2015 a la revista TIME sobre esa sesión. Ahora, que la han querido traer de nuevo a la actualidad, la artista ha cerrado el debate de manera tajante. Porque hace mucho que Miley Cyrus ya no es Hannah Montana. Ahora, Miley Cyrus es mucho.