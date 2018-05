1

Todo es una mierda

Ambientada en los años noventa (un guiño nostálgico que no debe echar atrás a nadie, se vivieran o no esos años), es la serie sucesora de 'Freaks and Geeks' con la que cualquiera puede sentirse identificado. 'Everything Sucks!', en su título original, solo tiene una temporada, pero es más que suficiente para entender a los (inadaptados, como casi todos) alumnos de este instituto e incluso empatizar con sus padres. Dónde se puede ver: Netflix.