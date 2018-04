Se admiten apuestas sobre el bebé real

Las casas de apuestas más importantes de Gran Bretaña lo tienen claro: el nuevo bebé de los duques de Cambridge se llamará Arthur. El periódico The Sun resume en su edición digital las predicciones actualizadas de los principales corredores. Para Ladbrokes, Arthur gana 5/2, seguido por James, 4/1; William Hill y Coral arrojan los mismos datos y en Paddy Power, las apuestas se pagan 9/4 para Arthur, 3/1 para James y 6/1 para Albert. Otros nombres en liza son Philip, Alexander, Henry o Louis. Para quienes prefieran apostar fuerte, Thierry, Leroy o Nigel están 500/1.

Arthur es uno de los segundos nombres tanto del príncipe Carlos como de Guillermo de Inglaterra, y también lo era del padre de la reina, Jorge VI. Alberto era el adorado consorte de la reina Victoria, y la monarca insistía en que todos sus descendientes lo llevaran de primer o segundo nombre para rendirle tributo. También era el nombre de nacimiento de Jorge VI, a quien su familia llamaba Bertie. James remite al rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia y así se llama además el hermano de Kate Middleton. Cualquiera de ellos sería una elección consecuente con la que tomaron con sus hijos mayores: nombres tradicionales, cargados de historia y con un significado especial para la familia.

En declaraciones a varios periódicos ingleses, Jessica Bridge, una representante de Ladbrokes, aseguró que se han realizado más de 100.000 apuestas en todo Reino Unido sobre el nombre del bebé. En todos los nacimientos de nuevos miembros de la familia real, es ya una estampa habitual la presencia de representantes de esa y otras casas, que se mezclan con periodistas y curiosos mientras actualizan las predicciones en una pizarra. En esta ocasión, Ladbrokes incluso alquiló un avión que sobrevoló el hospital en el que dio a luz la duquesa de Cambridge desplegando un cartel con posibles candidatos a nombre real.

El recién nacido que los británicos creen se llamará Arthur, según las apuestas. John Stillwell GTRESONLINE

En Gran Bretaña, absolutamente todo es susceptible de ser objeto de apuestas. En estos momentos, en la página web de Ladbrokes se dirime si Elton John tocará en la boda real o si las Spice Girls se reunirán antes de final de año. En el agregador Oddschecker están en liza desde el primer hotel en el que pernoctarán Enrique y Meghan en Irlanda hasta cuándo se fotografiará a la ex actriz bebiendo una pinta de Guinness. El perfil de este tipo de apostador es mucho más ocasional y contenido que el de las apuestas deportivas, que son las que más dinero mueven. Según recoge The New York Times, el 70% de los que se están jugando el nombre del nuevo bebé son mujeres.

En el caso de los dos primeros hijos de Guillermo y Kate, cuyos nombres completos son George Alexander Louis y Charlotte Elizabeth Diana, los favoritos de las casas de apuestas fueron efectivamente los elegidos. El misterio, en cualquier caso, se desvelará muy pronto; con sus dos hijos mayores los duques solo esperaron dos días antes de informar al público, tras cumplir con el protocolo de decírselo a la reina primero.