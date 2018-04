Así encaja el nuevo bebé en la vida ‘real’ de Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra

La llegada de un nuevo miembro a una familia siempre necesita un período de reajuste, especialmente cuando en casa ya hay más niños. Este es el caso de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton que, a partir de ahora, no solo tendrán que ajustar sus horarios y planes al bebé recién llegado sino que también tendrán que combinarlos con los de sus otros dos hijos, los príncipes Jorge y Carlota.

La rutina diaria de los duques de Cambridge es, con todas las diferencias que implica su condición, como la de cualquier otra familia. Por las mañanas Kate Middleton conduce su coche por la caótica hora punta londinense para llevar al príncipe Jorge hasta el colegio y para dejar a Carlota en la escuela infantil. No es de extrañar que los horarios del nuevo bebé y las noches sin dormir hagan más complicada esta tarea, y más si se tiene en cuenta que, tal y como apunta el diario Daily Mail, los duques de Cambridge no quieren contar con ayuda extra para afrontar los primeros días con su nuevo hijo.

Otro de los grandes retos a los que tendrán que hacer frente los duques de Cambridge es la adaptación de los hermanos mayores al recién llegado. Pero parece que es un tema que tienen más o menos controlado, ya que, una fuente cercana a la pareja ha asegurado al rotativo británico, que tanto Kate como Guillermo quieren involucrar lo máximo posible a sus hijos en la crianza de su hermano pequeño. Este ha sido, precisamente, el principal motivo por el que la pareja decidió abandonar el hospital solo siete horas después del nacimiento y poder estar de vuelta en Kensington Palace para la hora de dormir.

Los duques de CAmbridge a su salida del hospital St Mary's de Londres con su tercer hijo. Samir Hussein WireImage

A pesar de pertenecer a la familia real Británica tanto Kate como Guillermo quieren que sus hijos lleven una vida lo más normal posible y con este fin han diseñado una para ellos. Para empezar no cuentan con tanto servicio doméstico y cuidadoras como las que tenían el príncipe Carlos y Diana de Gales, pero aún así tienen a su disposición una docena de personas que les ayudan en su vida diaria. Esta no es la única diferencia que se ve entre el trato que el príncipe Carlos tenía con sus trabajadores y el que tiene el príncipe Guillermo. Por ejemplo, el duque de Cambridge llama al servicio por su nombre de pila, y no por el apellido, como hacía su padre.

Una de las figuras más importantes dentro de este peculiar staff es la madrileña María Borallo, que convive con la familia desde la llegada del príncipe Jorge. Borallo es la encargada de cuidar de los pequeños, y de hecho ha aparecido en numerosas fotografías con los vástagos de los duques de Cambridge, aunque siempre en un discreto segundo plano.

Aunque su caso no es el mismo que el de cualquier pareja que vuelve a casa con su bebé, está claro que la llegada de su nuevo hijo causará revuelo en el apartamento 1A de Kensington Palace.