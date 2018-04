Las cinco noticias clave del 20 de abril

ETA pide “perdón” y reconoce el daño causado antes de disolverse. La organización terrorista, que causó la muerte de más de 850 personas en cinco décadas de asesinatos, secuestros y sabotajes, admite en un comunicado su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" de la sociedad vasca y asegura que “lo siente de veras”.

Montoro creía en octubre que hubo malversación el 1-O. Hacienda denunció el uso de dinero público para el procés, pero ahora no encuentra pruebas. El 20 de octubre presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido, ANC y Òmnium.

El PP tiene la confirmación de que Ciudadanos derribará a Cifuentes. Rajoy todavía no le ha pedido a la presidenta madrileña que deje el cargo, aunque el PP conoce ya que el partido de Rivera facilitará la moción de censura si no dimite. Por tanto, su salida será a la fuerza.

Los españoles son más ricos que los italianos... pero solo según el FMI. España nunca superó a Italia en PIB per cápita como anunció Zapatero en 2007. Ahora lo hace, pero solo según las estadísticas del FMI, no las de Eurostat. De acuerdo con estas cifras, los españoles obtuvieron en 2017 un PIB per cápita de 38.255 dólares, frente a los 38.140 dólares de los italianos.

López Obrador, candidato presidencial de Morena en México. EFE

Radiografía de los votantes mexicanos. López Obrador domina entre los jóvenes y en el sur de México, pero pierde fuerza entre las mujeres. EL PAÍS analiza el voto por edad, sexo, nivel de estudios, territorio, religión e ideología.