Un fotógrafo de moda para la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

Ya se sabe quién será el fotógrafo oficial a de la boda del príncipe Enrique de Inglaterra y la exactriz Meghan Markle y como se barajaba en los mentideros especializados se trata de Alexi Lubomirski, el mismo que se encargó de las imágenes que oficializaron el compromiso de la pareja, tomadas en Frogmore House en Windsor, y que encandilaron al mundo.

En un comunicado emitido por la oficina de la pareja en el Palacio de Kensington, Lubomirski ha manifestado: "No podría estar más honrado o emocionado por fotografiar este momento histórico. Después de haber realizado las fotos del compromiso del príncipe Enrique y la Sra. Markle, me da mucha alegría poder volver a dar este testimonio nuevamente, el próximo capítulo de esta maravillosa historia de amor".

En la boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton, los retratos oficiales de la pareja y de la fiesta nupcial corrieron a cargo de Hugo Burnand, quien también se encargó de las imágenes oficiales de la ceremonia en la que contrajeron matrimonio el príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles seis años antes.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle en una de las fotografías de su compromiso oficial.

El británico Alexi Lubomirski tiene fama de ser uno de los fotógrafos preferidos de las celebrities. De Julia Roberts a Emilia Clarke, hay pocas estrellas de Hollywood que no hayan posado frente a su objetivo, y algunas piden expresamente ser inmortalizadas por él. “No soy un artista torturado ni doy miedo —explica, al otro lado de la línea telefónica, sobre por qué cree que se sienten cómodas con él—. Y además soy rápido. Las actrices tienen que promocionar sus películas, pero no suele ser la parte favorita de su trabajo; quieren hacer la mayor cantidad de fotos en el menor tiempo posible, salir bien e irse pronto. Y saben que no voy a intentar imponer mi visión artística. Tengo una idea, la hablamos, me comentan sugerencias y las incorporamos. Es una colaboración, no una dictadura”. Así se expresó en una entrevista con este periódico justo después de saberse que había sido el autor de las imágenes oficiales del compromiso de la real pareja, que contraerá matrimonio el próximo 19 de marzo.

Otra de las imágenes del compromiso de la pareja real. Alexi Lubomirski

Entonces también afirmó que antes de esa sesión no conocía a la pareja y que, aunque no podía más datos de cómo se había desarrollado el posado en Frogmore House, sí estaba autorizado a decir que “trabajar con ellos fue un honor increíble y me siento muy afortunado de haber sido testigo del amor que se profesan”.

La elección de este profesional que no había trabajado nunca antes con la familia real británica, fue el primer indicio de que el príncipe Enrique y Meghan Markle querían marcar su propia impronta a su relación y que su boda tendría su sello personal.