Cristian Martín, de 22 años, es de Palencia y llegó a Madrid en 2015 persiguiendo su sueño de ser bailarín. "Empecé a bailar hace cinco años porque me afición viendo 'Fama, a bailar'. Me apunté a clase y me di cuenta de que el baile me llenaba de verdad. Cuando quise seguir adelante, me mudé a Burgos, pero al final allí tampoco hay muchas salidas. Aquí en Madrid está todo el mundo que hace danza, es donde hay que estar", cuenta. Vive con dos compañeros de piso, un chico y una chica, que fueron los que encontraron esta casa. "Es una ciudad muy abierta a todo. Hay siempre algo que hacer. Palencia es más pequeña y más cerrada de mente. Si tengo que destacar algo negativo es que cuesta mucho tiempo desplazarse en la ciudad", relata. El aspirante a bailarín aventura que probablmente tendrá que acabar mudándose a otra ciudad fuera de España, "porque aquí no se respeta mucho la danza". Madrid y Barcelona se reparten principalmente el sector cultural en España. Según los últimos datos recogidos por el anuario de la SGAE, en 2016 se representaron 46.430 funciones de teatro en España, 344 menos que un año antes. La gran mayoría, el 33,2% de estas, fueron en Madrid (15.394 funciones, 0,8% más que en 2015). 4,3 millones de personas van a alguna función en la comunidad (sobre todo en la capital) a las salas teatrales. La misma situación se da en el sector de la danza: la comunidad madrileña acogió 516 obras en 2016, el 25% del total de todo el país. Casi 150.000 personas acudieron en 2016 a ver algún espectáculo de danza, pero no es un buen dato, pues supone un 3,6% menos que el año precedente. Por comparar, en la región de Lombardía (con capital en Milán) acogió ese mismo año 1.237 espectáculos solo de danza clásica, según el anuario de espectáculos de Italia.