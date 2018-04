Hablamos con Ibai, la voz de los 'eSports' más popular en España

Ibai es la voz de los eSports en España. Él y Ander, su amigo de la infancia y ex compañero de la LVP, son los casters (narradores de partidos competitivos de videojuegos) favoritos de toda una generación que esta viviendo los eSports como una nueva disciplina deportiva que maneja cifras astronómicas, tanto de seguimiento como de dinero.

Con tan solo 23 años este chico de Bilbao se estrenará en televisión casteando el derbi Real Madrid-Atlético en El Chiringuito de Cuatro y formó parte de los 99 youtubers (aunque él no lo sea) que hicieron historia superando los 12 millones de espectadores en el torneo de Fortnite organizado por El Rubius.

¿No has entendido 4 de cada 5 palabras de todo lo que has leído hasta ahora? Tranqui, Ibai nos lo explica todo.

¿Por qué crees que cuesta tanto entender que haya gente viviendo de jugar, retransmitir y castear videojuegos?

Yo imagino que porque es algo totalmente nuevo. Las generaciones que nacieron en los 60, 70 y 80 evidentemente no conocen esto porque, por lo general, una gran mayoría no juegan a videojuegos ni entienden qué son y no entienden nada. Luego hay un montón de chavales jóvenes que tienen un poquito esos estereotipos de que el jugador que juega a videojuegos es el antisocial que se queda en casa jugando y se preguntan cómo es posible que alguien que juega desde su ordenador pueda tener un sueldo millonario. Yo entiendo que es complicado porque no conocen las audiencias ni a los patrocinadores ni la gente que hay metida en esto pero cuando investigas un poquito las marcas que hay, sacas la conclusión de que, efectivamente, se puede vivir de ello.

¿‎Sueldos millonarios? Entiendo que hay streamers como Ninja que cobran cifras millonarias pero, en las ligas profesionales, ¿los sueldos son tan altos?



Bueno, evidentemente hay escalas. Por ejemplo en la Liga norteamericana hay jugadores con sueldos millonarios. En Corea y en China cobran muchísimo dinero y luego hay streamers como Ninja que cobran una auténtica barbaridad de dinero, y es totalmente merecido porque él solo, desde su casa, tiene más gente viéndole que un canal de televisión. Aquí en España todavía estamos muy lejos de llegar a esos sueldos. Hay gente que vive muy bien, los jugadores de la LVP ganan bastante dinero y tienen muy buen sueldo, por encima de la media. Es como los equipos de fútbol y el baloncesto, los que van últimos cobran mucho menos. Pues aquí igual, pero estamos lejos de llegar a las cifras de Norteamérica o el resto de Europa.

¿‎Tú en concreto casteas profesionalmente para la LVP (Liga de Videojuegos Profesional). ¿Qué es eso y cómo empezaste?

Sí, castear es narrar. Cuando empezó lo de comentar videojuegos solamente había comentaristas en inglés y la gente utilizaba castear y se ha quedado como casteo.

Siempre me había interesado, desde muy pequeñito, el mundo de YouTube e Internet y comentar mis partidas y tal, y tuve la suerte de que un amigo de Ander, que fue mi compañero hasta hace poco, nos pasó un link con el casting para la LVP. Cuando me presenté al casting yo no había casteado nunca, aún así me presenté por probar. No tenía muchas expectativas, no me planteaba vivir de esto, tampoco era un sueño. A pesar de no haber narrado prácticamente nada me cogieron y empecé a aprender y a mejorar.

¿Te inspiraste en alguien al empezar?

Inspirar como tal no. Yo siempre he sido muy fan de los narradores de prensa latina, los narradores de pressing catch siempre me han gustado mucho. Siempre me ha gustado más el tipo de narrador un poco más entretenido, más Andrés Montes y tal, pero inspirarme en alguien no.

Sí es cierto que he aprendido muchísimo de la gente de la televisión y la radio pero siempre he intentado buscar mi estilo.

Mucha gente piensa que esto que haces no es un trabajo. Descríbeme un día de curro y un día festivo en la vida de Ibai.

Pues un día de trabajo, depende un poco de la competición que haga, pero te sueles levantar sobre mediodía. Piensa que gran parte de nuestro trabajo sucede de madrugada. Tú piensa que yo puedo llegar a casa a las 5 o 6 de la mañana, así que por la mañana no solemos trabajar o solemos hacer muy poco. Te levantas a las 10, 11, te preparas el partido, vas a la oficina, tenemos reuniones de escaleta, reuniones de feedback para mejorar el programa, overviews de cuántos views ha habido, buscamos cómo tener más engagement, y al final, ya te digo, como un programa de la televisión normal.

Tienes que conocer la nacionalidad de los jugadores, la posición, cuántos matan, cuántos mueren, etcétera y después lo que es el directo que eso dura entre 4 y 6 horas y para casa.

Yo tengo un contrato de jornada completa, 40 horas, como una persona normal, pero entre 18 y 22 de ellas me las pasó en directo.

Al final un día libre siempre tienes que estar activo, es una de las peores cosas que tiene este trabajo. A diferencia del fútbol, los videojuegos cambian muy rápido, actualizaciones, parches… cosas nuevas que han pasado que te hacen estar un poquito alerta. También estar atento a las redes sociales, hablar con tus seguidores y tal. Aunque tengas un día libre siempre estás conectado y enganchado a esto. Es difícil desconectar al 100% un día y eso es de las peores cosas que tiene este trabajo.

Hace una semana participaste en un hecho histórico, la partida de Fortnite de El Rubius y otros 99 youtubers de habla hispana. Yo vi el tuit que le mandaste para castearlo y me flipé vivo. Cuéntanos más de eso.

Yo no tenía pensado castearlo ni participar porque yo no soy youtuber realmente, pero unos cuantos me dijeron de comentarlo y le puse el tuit y bueno, ante mi sorpresa El Rubius me respondió, porque yo no le conozco. O sea yo le conozco evidentemente, pero él a mí no, ni hemos hablado, ni nos hemos visto nunca.

Al final, como no hay modo espectador, no pudimos comentarlo pero pudimos jugar y creo que es el mayor torneo que se ha hecho hasta la fecha en la historia, al menos de España y diría que de internet, y la verdad es que muy contento. No sé si leí que la final más de doce millones de personas lo habían visto así que me parece espectacular.

¿Qué está pasando con el Fortnite y por qué?

Lo del Fortnite la verdad es que es algo que nunca había pasado en videojuegos. Llegar a tal nivel de viralización diría que jamás había pasado. El LOL siempre se ha mantenido en una visibilidad muy alta (LOL es un juego muy potente al que juega muchísima gente) pero el Fortnite, a nivel de personajes famosos, yo he llegado a ver a Drake, Sergi Roberto, Carvajal, ayer mismo haciendo la celebración. Otro equipo alemán hizo la celebración con un baile del Fortnite, jamás lo había visto.

¿Qué es lo que tiene de bueno el juego? Pues que no te requiere mucho ordenador, que es gratis, que es muy apetecible para la vista. Es un juego muy entretenido que te permite juntarte con tus amigos y es que no te requiere nada, puedes jugar en la play, en móvil en el ordenador, puedes hablar por el micro… pero no sé. No sé exactamente qué está pasando pero ha llegado a un nivel de viralización que no había llegado nunca.

Cuales son los juegos que hay que conocer para empezar a entender los esports y en qué se diferencian de los videojuegos de siempre?

El videojuego por antonomasia de los eSports es el League of Legends (LOL) y también está el Counter Strike, que creo que son los juegos más grandes en cuanto a competición. El Overwatch está empezando pero el LOL y el Counter, sobre todo el LOL, si quieres entender los esports. Eso es pura competición, es gente ganando muchísimo dinero, con una fama y unos fans brutales de jugadores que son auténticas estrellas. Vamos, que les van a esperar al aeropuerto cuando llega su avión. Al nivel de los jugadores de fútbol tanto por sueldo como por seguidores,

¿La diferencia? Pues que un videojuego normal es un juego que te pasas el modo historia y ya está y los esports es la competición de los videojuegos. Es la competición de la gente gamer, como si fuera un partido de fútbol que se juntan a jugar el título, la copa o lo que sea.

¿A qué juegas tú cuando estás en tu casa?



Pues yo juego a Fortnite ahora mismo. Juego a Fortnite y al LOL. Cada vez juegos menos, creo que me hago mayor aunque tenga solo 23 años. Tampoco tengo demasiado tiempo, antes jugaba mucho más.

¿‎Qué papel han jugado las plataformas digitales en todo esto y cuál crees que es la que más ha ayudado a popularizarlo?

Es curioso, Twitch ahora mismo, en cuanto a ver streams en directo, es para mí la plataforma número uno. Creo que está muy bien montada, te deja elegir la calidad, el chat y demás está todo muy currado, suscribir y tal, pero tampoco hay que quitarle su importancia a YouTube.

Es cierto que ahora quizá YouTube no está viviendo su mejor momento, y tiene sus liadas y demás, pero puedes hacer en ella todo lo que puedes hacer en Twitch y mucho de los streamers pasan por ahí, pero si te hablo a nivel de esports, a nivel de competición la plataforma que más ha ayudado es Twitch. Es donde se da absolutamente todo.

¿Crees que hay riesgo de que Twitch haga irrelevante a YouTube, tanto para los consumidores como para los creadores, o hay hueco para las dos?

Yo creo que de aquí a corto plazo hay hueco para las dos, pero sí que es cierto que si yo fuera YouTube me empezaría a preocupar. Hay muchos streamers que yéndose a Twitch y haciendo menos ganan mucho más dinero y se lo pasan mejor. Yo creo que Twitch va a quedarse con todo el mercado.

¿Y qué pasa con la televisión?

No sé, es difícil. Son como dos generaciones totalmente diferentes. Todas las cosas que han probado de esports en la tele o han salido mal o no tan bien, o te vas con esa sensación que tampoco merece la pena, ¿por qué lo que estamos haciendo aquí?

Es complicado, quizá retransmitir los esports en la tele además de en Twitch, cosas como lo que hace Movistar, una vez ya pasado, pero programas y retransmisiones solo en la tele y no en Twitch no va a pasar porque la generación que ve la tele es totalmente diferente.

¿Acerca del sistema de suscripciones de Twitch, Crees que ese modelo funcionará para la comunidad de habla hispana y en concreto la española? Es decir, de verdad la peña paga 5 pavos al mes por seguir a un streamer sin recibir nada a cambio?

Sí, yo creo que sí. Al final es una opción propia de la persona que sigue el streaming. Es decir, tú estás siguiendo a un streamer y le puedes pagar 5 euros, y no le estás pagando 5 euros por nada, sino es por apoyarle. Como cuando de pequeño estabas suscrito a una revista, tú le pagas y él te da el contenido con creces. A más suscriptores más ganas va a tener de streamear y de subir contenido. Tú al final estás pagando para que el tío siga viviendo del streaming y no lo deje nunca.

Luego hay gente que te deja participar en sorteos o te manda emojis por el chat así que sí, si te gusta el que estás viendo es bastante viable.

¿Estás suscrito tú a algunos? A cuáles?

Yo estoy suscrito a gente que conozco, a Ander, a Knekro, a Felipe y alguno más.

¿Cuáles son los equipos y los juegos que más mola seguir ahora mismo a nivel nacional?

A nivel nacional hace poco se cerraba el acuerdo de Vodafone y Giants. Vodafone lleva tiempo metida en los esports y han llegado a ser campeones de España. A la marca le gusta apostar por ellos y ha cerrado el acuerdo con Giants, seguramente el club más histórico de España. También están Mad Lions, un proyecto muy potente con gente muy importante detrás, que llevan tan solo un año de vida y han sido también campeones de España y Movistar Raiders que es un equipo top en Europa. Tienen el Movistar esports center en Madrid que es una auténtica locura, a nivel de resultado deportivos y comparado con su inversión tampoco están sacando el nivel que esperaban pero es un proyecto que de aquí a dos, tres años serán de los mejores de Europa.

