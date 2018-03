El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reprendió este martes a Boris Johnson, ministro de Exteriores británico, por utilizar un lenguaje "sexista e inapropiado" con la laborista Emily Thornberry. En el pleno celebrado este 27 de marzo Johnson se dirigió a Thornberry como "Lady Nugee", en alusión a su cónyuge, Christopher Nugee, juez del Tribunal Superior, que ostenta el título nobiliario de sir. Pero la portavoz de Exteriores en la oposición usa su apellido y rechaza tanto la utilización del de su esposo como el calificativo de Lady.

Bercow recriminó a Johnson su comportamiento y pronunció un discurso contra las palabras del portavoz de Exteriores durante el debate de la Cámara, que acabó entre aplausos. Tras sus palabras, Johnson pidió perdón: "Extiendo de todo corazón mis disculpas a la honorable dama si se sintió ofendida por lo que dije, no quería causar ningún daño. Y me excuso ante ella sin reservas si he ofendido los sentimientos de la muy honorable dama".