John Fitzgerald Kennedy (presidente de Estados Unidos)

Llevar la cuenta del número de mujeres con las que John Fitzgerald Kennedy (EE.UU., 1917-1963) engañaba a su mujer, Jackie Kennedy, es casi misión imposible. Tanto por su elevada cantidad de 'affairs' como por la discreción con la que los llevaba. La madre de sus tres hijos, que no vivía ajena a estas infidelidades, aprendió a convivir con los escarceos de su marido. Joan Crawford, Lana Turner, Audrey Hepburn, Inga Aevad, Angie Dickinson o Judy Campbell mantuvieron encuentros con Kennedy, algo que Jackie toleraba, tal y como asegura el escritor Christopher Andersen en 'In These Few Precious Days: The Final Year of Jack with Jackie'. Solo hubo una mujer que turbo la paz de la primera dama: Marilyn Monroe. Peter Lawford, cuñado del presidente, asegura que Marilyn llegó a llamar por teléfono a Jackie para confesarle su aventura con John. “Marilyn, te casarás con él, me parece genial. Te mudarás a la Casa Blanca y tendrás que asumir todas las responsabilidades de ser Primera Dama. Yo me mudaré y tú te quedarás con todos los problemas”, le espeto la mujer del presidente. Las infidelidades no son lo único que mancharon la imagen de este Kennedy. El autor del libro 'Las drogas en la guerra' (Crítica), Lukasz Kamienski, aseguró a EL PAÍS que tanto Kennedy como su mujer consumían drogas con asiduidad prescritas por el doctor Feelgood. En el libro, Kamienski cuenta cómo el facultativo, que trataba a casi todo Hollywood, les suministraba, entre otras sustancias, unas inyecciones con un 85% de 'speed'. En la imagen, John F. Kennedy y su amigo Frank Sinatra durante una cena en 1960.