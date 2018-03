CARTAS AL DIRECTOR

Tengo 30 años, estudio una segunda carrera a distancia y trabajo por cuenta propia. Esta doble vida, de estudiante y trabajadora, podrán imaginarse que me reporta muchas alegrías, pero también grandes esfuerzos. Está también el sacrificio económico que supone pagar cada matrícula. Quiero seguir creciendo como profesional, eso seguro, pero también me siento obligada a seguir formándome para una sociedad ultracompetitiva en la que cualquier puesto precisa formación específica, idiomas, habilidades digitales y tecnológicas… La lista es larga y a los jóvenes españoles nos cuesta formarnos más que nunca. A cambio obtenemos deudas en muchos casos y trabajos precarios. A veces, ni eso. En medio de esta realidad, aún me sorprende que muchos de nuestros políticos no hayan desempeñado ningún trabajo fuera de la vida pública, con jefes reales ante los que demostrar su valía. Y ahora algunos parecen obtener titulaciones de nivel universitario prácticamente por ser quienes son. ¿Tienen fin los privilegios de los que disfrutan los políticos de este país? No sé, creo que a los jóvenes nos tienen manía.— Elisea Nicolás. Madrid.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.