CARTAS AL DIRECTOR

Acabo de ver, en la edición digital de este diario, el vídeo del discurso de Manuel Valls en la manifestación constitucionalista de Barcelona. Me ha emocionado su apasionada y brillante intervención. Su coraje, su vehemente rechazo al nacionalismo que ha destruido Europa varias veces, su mensaje inclusivo hacia Cataluña, España y Europa. Y el recuerdo de la indignidad de los abucheos al Rey tras los atentados de Barcelona y Cambrils, en un día que exigía por encima de todo mostrar la repulsa y el dolor ante la barbarie terrorista y sus víctimas. Por otro lado, no he podido dejar de sentir tristeza al pensar que ha tenido que ser un político francés quien haya dicho con claridad meridiana lo que todos los políticos españoles constitucionalistas deberían suscribir sin ambigüedades ni complejos. Y que muy pocos, o tal vez ninguno, de nuestros dirigentes es hoy capaz de expresarse con esa clara rotundidad frente al desafío del nacionalismo y los secesionistas. Manuel Valls nos ha dado una gran lección a todos.— Carlos Bravo Suárez. Graus (Huesca).

