Clint Eastwood: no hizo nada (literal) por su hijo Scott

Cuando tu padre es Clint Eastwood (California, 1930) no esperes que te lea un cuento, te arrope antes de dormir o, por lo visto, te reconozca legalmente: la presencia del actor en el certificado de nacimiento de su hijo Scott es “Padre – declina” (nació de una aventura con una azafata de vuelo). Tampoco le regaló nada: ni dinero, ni contactos, ni sabios consejos sobre cómo abrirse camino en Hollywood. Lo único que Clint (que tiene siete hijos, con cinco mujeres diferentes) hizo por su hijo fue obligarle a buscarse la vida por su cuenta y, técnicamente, eso no es hacer nada en realidad. “Trabajaba poniendo copas, estudiaba los guiones de mis 'castings' hasta las tres o las cuatro de la mañana y me levantaba a las siete para conducir hasta Los Ángeles a hacer audiciones”, recuerda Scott Eastwood (California, 1986), que hoy es actor y modelo. Y añade: “Me obligó a pagarme mis estudios, porque él creció durante la Gran Depresión y cree que cada hombre debe ganarse la vida él solo. Yo me cabreaba porque no me daba dinero, pero eso es probablemente lo mejor que podía haber hecho por mí”. Clint Eastwood con su mujer Dina en 2002, un año antes de separarse. Entre los acompañantes están sus hijos. Scott es el único varón (a excepción de Clint) en la foto.