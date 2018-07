12

Sábado sabadete, camisa nueva y un polvete

Cuándo se usa. Si no sabías que en esta frase "sabadete" no es un diminutivo de sábado, no te fustigues. Aunque es lógico llegar a esa conclusión, esta vez la lógica nos tiende una trampa. En el siglo XVII “sabadete” surgió de juntar las palabras “sábado” y “siete” y hacía referencia a cualquier sábado que caía en día siete. Conjunción que se da dos veces al año y que según una superstición judía era idónea para dedicar esa jornada a elaborar polvos de talco. La tradición decía que, para que tuvieran más propiedades, estos polvos debían prepararse vistiendo una camisa nueva. “El significado sexual de la expresión llegó mucho tiempo después, cuando empezó a extenderse el uso del polvo de talco entre las prostitutas”, anota Mónica Belda, doctora en lingüística aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia. Por qué habría que dejar de hacerlo. Se trata de una forma de hablar poco adecuada dado que es un lenguaje vulgar y vejatorio. “Retrata y reivindica un estilo de vida que se limita al placer concebido de una forma vulgar”, asegura Mónica Belda. Luisa Martín Rojo, catedrática de lingüística general y especialista en sociolingüística y análisis del discurso en la Universidad Autónoma de Madrid, añade: "En el acervo de la lengua, la idea de camisa limpia va unida a la vestimenta del valor [llevar camisa, pantalón... es como decir que un hombre se viste por los pies], por lo que esta expresión parece retratar una versión moderna del Don Juan de fin de semana que, lejos de reivindicar, es mejor eliminar". En la imagen, Amador Rivas en la serie 'La que se avecina'.