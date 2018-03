5

James Ivory, tras los pasos de Santiago Segura

El guionista de 'Call me by your name', James Ivory, ha seguido la estrategia del director de 'Torrente' (Santiago Segura siempre viste camisetas con el nombre de sus películas cuando está de promoción) y se ha plantado en la alfombra roja con la cara del protagonista de la cinta –Timothée Chalamet– grabada en su camisa. Más estilosa que las camisetas de Segura es.