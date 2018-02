10

Keanu Reeves es uno de esos personajes que arrastra una vida llena de tragedias. El actor, que alcanzó gran fama en los años 90 por su participación en películas como 'Matrix' no ha tenido demasiada suerte en el terreno amoroso. A sus 52 años Reeves ha pasado por momentos muy duros como la muerte de su hijo no nato y poco después la pérdida de su novia Jennifer Syme, en un accidente de tráfico. En sus últimas entrevistas el actor ha asegurado que formar una familia ya no forma parte de sus planes.