"Mi nombre es Matthieu. Tengo 13 años y estaba en quinto grado antes de la crisis. Tengo una hermana de cinco años y un hermanito de siete. Tenía dos hermanos mayores, pero murieron en el conflicto, al igual que mi padre y muchos de mis amigos. Después de huir de Tshikapa (República Democrática del Congo), finalmente llegamos a una aldea en Kasai Central. Pero la situación no fue mucho mejor. Un día, mi mejor amigo llegó a nuestra casa y me dijo que me uniera a la milicia, esa era la mejor opción para niños como nosotros. Me negué a acompañarle. Pero todos seguimos en la misma aldea y la situación es muy mala. Algunos niños que estaban en las milicias vienen para jugar, pero nunca se quedan por mucho tiempo, porque los hombres armados siguen buscándolos para matarles. El chico que solía ser mi mejor amigo está entre ellos. De vez en cuando lo veo y cada vez está más delgado y se ha vuelto loco a causa de las drogas que le hacen consumir. Me gustaría hacer que vomite todo lo que ha tomado, pero no puedo porque a los miembros de la milicia no les gusta verme, porque me negué a unirme a ellos. Mi vida corre peligro en esta comunidad”.