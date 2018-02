Estreno: mAthe te lleva a la playa aunque fuera esté nevando

Playa es el proyecto más personal del MC mAthe, el alter ego del artista multidisciplinar Ángel Carrascal (Salamanca, 1984), que ha encontrado en el mar una vía de evasión y la columna vertebral de su último largo. "Es un delicioso y personalísimo compendio de música urbana del siglo XXI entendida como pop alternativo de nueva generación sobre una base de hip hop contemporáneo maridado con la electrónica más refrescante", apunta la nota que acompaña el trabajo del artista sobre su asalto definitivo al panorama musical.

Frente al rap de la vieja escuela, más político o instructivo, mAthe propone una lírica más abstracta y conceptual. Su trabajo se acerca más al slam y el spoken word, en el que alterna español y francés, aderezado de instrumentales envolventes producidas por Judah, Lowlight y horror.vacui. Un ejemplo de su saber hacer es Plancton, el tema que estrenamos hoy en TENTACIONES.

Portada de 'Playa' el último LP de mAthe. Yosigo

“Plancton es la que más claramente expresa la idea de escape, que vertebra todo el álbum y que permea todos sus temas. Es la más evidente en este sentido e inusualmente concreta para mi manera de escribir", apunta el artista. "Trata de este periplo y de este modo de vida, que es a la vez mi cara y mi cruz, mi guerra y mi paz, mi manera de estar bien y mi castigo, y que he adquirido tanto por mi oficio como por mi propia manera de ser. La letra es directa y el nombre de la canción también lo es: el plancton, cuyo hábitat es el agua, debe su nombre al griego planktós, que significa errante, inestable, extraviado, loco. Ser un nómada puede volverte completamente loco pero, al mismo tiempo, puede ser la única forma de mantenerte cuerdo. Yo no podría vivir de otro modo".

Judah se ha encargado de la instrumental. "Fue la primera que me envió para el disco y no tuve ninguna duda, era totalmente el rollo que buscaba. Sonido súper envolvente, evocador… Me flipa. Sólo tuve que ponerme a escribir y todo fluyó, fue muy fácil", explica mAthe. Y sobre el beat, el productor apunta: "Transmite una onda ambiental y calma, con reminiscencias al sonido desarollado por productores como Clams Casino o Harry Freud en los primeros años de esta década. Percusiones minimalistas, sintes analógicos y reverberaciones".

