La gente publicando collages con sus fotos más likeadas de Instagram. Los de Spotify recordándote todas las horas que te has tirado escuchando a Amaia Montero en 2017. Facebook lleno de postales de Frozen. Aunque en mi corazón de eterna escolar el año siempre va a terminar y empezar en septiembre, parece que estamos terminando el año. Y toca lo de los propósitos. El año pasado hice dos: "No volver nunca más a abrirme un Tinderelu Campos" y "Leer más porque menos es imposible". El segundo lo cumplí. Y es que llevaba ya varios años que, aparte del manual del microondas, poco había leído. La idea era leer, como mínimo, un libro y un cómic al mes. Y lo he cumplido. Aplauso lento.