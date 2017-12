CARTAS AL DIRECTOR

Anna Muzychuk, campeona mundial de ajedrez, no copará portadas, ni venderá camisetas con su nombre, ni tampoco protagonizará publicidad millonaria anunciando cualquier bagatela, pero con su gesto de no acudir al Mundial que tiene lugar en Arabia Saudí por no someterse a las costumbres que imponen en ese país a las mujeres ha demostrado una dignidad que ya quisieran para sí no solo deportistas multimillonarios, sino también mandatarios políticos que prefieren legitimar regímenes que vulneran derechos básicos a cambio de petrodólares.— Daniel García Delicado. Albacete.

