The Good, the Bad and the Queen: 'The Good, then Bad and the Queen' (2007)

Por qué es tan bueno. Después del séptimo disco de Blur ('Think tank', 2003) y el segundo de Gorilaz ('Demon days', 2004), el líder de ambos grupos, Damon Albarn, aún mantenía su ya proverbial ímpetu creativo. Así que se puso manos a la obra para lo que en principio era un disco en solitario con producción de Danger Mouse, pero al que por diversos motivos se sumaron el que fuera bajista de The Clash, Paul Simonon, el ex The Verve Simong Tong y el baterísta y percusionista nigeriano Tony Allen. Semejante conjunción de talentos tan diversos dio como resultado un repertorio ambicioso y original surgido de las provechosas sesiones en Londres y Nigeria, con canciones pop con influencias africanas y aderezadas por elementos electrónicos. Por qué solo sacaron un disco. Todavía no se puede descartar que el proyecto tenga continuidad en algún momento, pues el propio Damon Albarn así lo ha apuntado en alguna que otra entrevista en los últimos meses. Huelga recordar, eso sí, que no estamos ante un grupo al uso, pues incluso sus miembros recalcaron en su momento que no tenían nombre y que eso de 'The Good, The Bad & The Queen' era solo el título de un disco registrado en una etapa determinada de sus vidas. "No haremos otro álbum", explicó Paul Simonon hace unos años. Ya veremos...