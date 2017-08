Nueve cualidades físicas que Hollywood se ha empeñado en convertir en defectos

Mala piel

Ray Liotta ha forjado una carrera entera explotando las secuelas de su viruela, pero esas marcas en sus mejillas han reducido sus opciones profesionales a las de mafioso sin escrúpulos, ejecutivo sin escrúpulos o marido infiel sin escrúpulos. A Hollywood no le importa que las cicatrices, el acné o los hoyos (que no hoyuelos, esos son adorables) faciales no sean en absoluto culpa del hombre que los luce y los sufre. El 25% de los adultos padece acné durante su madurez, pero si en una película sale un tipo con granos su única función será la de dar asco o, probablemente, combinar ese acné con algún otra cualidad de este fotorrelato: gordo con granos, tartamudo con granos, miope con granos... Las posibilidades son infinitas, y Hollywood las ha utilizado todas.