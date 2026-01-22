Wypo, un lazarillo hipotecario

A la abogada Elena Ansótegui la pandemia le dejó claro que quería cambiar de casa. La suya se le hizo pequeña durante el confinamiento, así que empezó a investigar opciones. Encontró una propiedad, pero no tenía tiempo para ir de banco en banco a buscar hipoteca. “Tenía que pedir vacaciones para hacerlo”, destaca. Antes de llegar a ese extremo, probó con alguna opción en internet, sin éxito: debía dar muchos datos sin apenas privacidad y recibía escasas soluciones reales. Lejos de venirse abajo por esta situación, entendió que detrás de esta maraña burocrática había una oportunidad de mercado. Preparó un proyecto, consiguió financiación y en 2023 lanzó Wypo, compañía que intermedia entre usuarios y entidades bancarias con el objetivo de conseguir la mejor financiación posible para cada perfil. Cerró 2025 con medio millón de euros de facturación, cifra que quieren triplicar el próximo año.

La idea nació en el año 2021, pero la start-up no se fundó hasta dos años después, porque ese tiempo Ansótegui lo dedicó a desarrollar la tecnología que quería para conseguir su objetivo. “Necesitábamos algo muy potente y estable, que diese confianza a los bancos y también al usuario. Esto no es un simple formulario, es mucho más”, explica la emprendedora. El sistema, de hecho, funciona de una forma bastante sencilla. El cliente de Wypo no tiene más que acceder, ofrecer unos primeros datos sencillos y empezar el camino. Si le convence, se registra, sube la documentación requerida para cualquier hipoteca —como el DNI, declaración de la renta o vida laboral— y completa el proceso vía telefónica con el equipo de la empresa. Finalmente, recibe las ofertas de algunas de las 20 entidades financieras con las que trabajan (desde Unicaja a BBVA o CaixaBank, entro otras). Y si se decide por alguna, cierra el acuerdo.

Para el usuario, el proceso es gratuito. El modelo de negocio de Wypo —con página web y aplicación para el móvil— prevé que sea cada entidad bancaria la que paga por cada hipoteca que consigue. “Los bancos tienen que renovar su forma de captación y han visto que el negocio está en el digital, pero también que la gente se queda con quienes le facilitan y les hacen amables los procesos”, sostiene Ansótegui, que destaca cómo también ofrecen la opción de mejorar la hipoteca “igual que cambias de compañía de teléfono o electricidad para ahorrar”.

Con 80.000 personas registradas en la web, Wypo ha gestionado más de 10.000 ofertas de hipotecas —con pisos desde 150.000 euros hasta un millón— y han firmado “cientos” durante los tres años de vida de la compañía. En este tiempo, la facturación ha evolucionado con rapidez: de apenas 20.000 euros el primer año, cuando el esfuerzo se centró en cerrar acuerdos con los bancos, a los 200.000 euros en 2024, ya acoplándose al mercado. Este año va camino de cerrar 2025 con medio millón, cifra que prevé triplicar en 2026. Además de la fundadora, la start-up —participada por el fondo Kai Capital— tiene ahora una plantilla de 12 personas, la mayoría centradas en el departamento de marketing, además de especialistas en hipotecas y soporte de atención al cliente.