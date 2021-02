Cómo ahorrar tiempo con la contabilidad de tu pyme

Internet ha permitido la aparición de bancos digitales, sin sucursales, que funcionan solo a través de la Red. “Un neobanco es una subcategoría de fintech, lo que significa aunar las finanzas con las tecnologías”, explica Carles Marcos i Guàrdia, director en España de Qonto, uno de estas nuevas entidades, de origen francés y fundada en 2016, en el vídeo que encabeza este artículo.

Además de su naturaleza 100% digital, estos bancos permiten a los usuarios automatizar y simplificar las gestiones, de manera que no tienen que estar pendiente de ellas. “Nuestra visión es poner las finanzas de los empresarios en piloto automático”, explica Marcos. Una gran ayuda, asegura, para las medianas empresas (pymes) que no disponen de tiempo ni de formación para atender estos aspectos del negocio. “Nos encontramos con perfiles profesionales muy apasionados por su profesión, pero no necesariamente con conocimientos amplios de gestión financiera”, describe.

Los usuarios pagan una cuota mensual fija, al estilo de Netflix o Spotify, que garantiza el acceso a los servicios, a diferencia de los bancos tradicionales que funcionan con comisiones. Además, los clientes pueden crear subcuentas con accesos diferentes para que sean manejadas por distintos departamentos de la pyme. “Permitimos a los empresarios poder dar un nivel de acceso, que es el de administrador con acceso total a cuenta; y otro, que es el de contable, que facilita el acceso al equipo financiero o a la gestoría externa”, describe Marcos.

El uso de estos neobancos es compatible con el de los bancos tradicionales. “El 70% de la empresa española opera con más de una cuenta”, apunta Marcos. “No hace falta echar a otro banco para nosotros captar a un cliente, podemos compartirlos con la banca tradicional sin ningún problema”.

En el vídeo que encabeza este artículo, elaborado por El Observatorio Vodafone de la Empresa, Carles Marcos i Guàrdia profundiza en las particularidades de los neobancos y su relación con las pymes.