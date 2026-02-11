Ir al contenido
_
_
_
_
Economía
9 fotos
Manifestaciones

La protesta de agricultores con sus tractores por el centro de Madrid, en imágenes

Los tractores han llegado al centro de la capital desde cinco columnas que han partido de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del Rey

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_