La protesta de agricultores con sus tractores por el centro de Madrid, en imágenes

9 fotosManifestacionesLa protesta de agricultores con sus tractores por el centro de Madrid, en imágenesLos tractores han llegado al centro de la capital desde cinco columnas que han partido de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo y Arganda del ReyEl País11 feb 2026 - 12:53Actualizado: 11 feb 2026 - 12:59CETVarios tractores acceden a la capital por la Puerta de Toledo, este miércoles. Jesús Hellín (Europa Press)Manifestantes reciben a los primeros tractores en la Plaza de Colón de Madrid, este miércoles. Carlos Luján (Europa Press)Varios tractores entran en la ciudad por Vía Lusitania, este miércoles. A. Pérez Meca (Europa Press)Varios ciudadanos aplauden la llegada de los tractores por Puerta de Toledo, este miércoles. Jesús Hellín (Europa Press)Protesta de agricultores por el Paseo de la Castellana de Madrid, este miércoles. Albert Gea (REUTERS)Un agricultor durante una concentración en la Plaza de Colón de Madrid, este miércoles. Carlos Luján (Europa Press)Un tractor a su entrada a la capital por Puerta de Toledo, este miércoles. Jesús Hellín (Europa Press)Columna de tractores a su llegada a Madrid, este miércoles.Albert Gea (REUTERS)Protesta de agricultores por el centro de Madrid, este miércoles. Albert Gea (REUTERS)