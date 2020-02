Muere Plácido Arango, fundador de Vips, a los 88 años

El empresario Plácido Arango ha fallecido a los 88 años en Madrid, según ha anunciado su hijo Paco en las redes sociales. Arango era conocido sobre todo por ser el fundador del Grupo VIPS, una empresa que posee en España marcas como VIPS, Fridays, Gino's y Starbucks. Había vendido la compañía en 2018 a la firma mexicana Alsea.

"Hoy se ha ido un gran hombre a la luz, con un maravilloso corazón, generoso con todos y un caballero de pies a cabeza. Ha sido un padre maravilloso y le he reservado una suite en el mejor hotel del cielo. 'I will miss you very much'", ha escrito Paco Arango en su cuenta de Twitter.

Plácido Arango nació en Tampico, México, en 1931. Era hijo de inmigrantes asturianos, Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández. No obstante, él quiso regresar a España, donde se asentó en 1966. Tenía doble nacionalidad, española y mexicana. Estudió Economía y era doctor en ciencias económicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Tres años después de llegar a España, Arango creó el grupo VIPS. La empresa creció y se convirtió en un clásico, sobre todo en Madrid, hasta disponer de cerca de medio millar de locales. En 2018, en el momento de la venta al grupo mexicano Zena por 500 millones de euros, contaba 450 locales. El acuerdo con el grupo mexicano incluía que Arango y su familia, junto con el fondo ProA Capital, copropietario de VIPS, se quedarían con un 8% del capital de la cadena a través de un movimiento corporativo.

El empresario no solo se dedicó a la restauración. Al poco de instalarse en España, también fundó la cadena de supermercados Aurerrá, que vendería en 1975 a los grandes almacenes Galerías Preciados, que posteriormente pasarían a manos de El Corte Inglés.

Arango era miembro del patronato del Museo del Prado desde 1986 y llegó a ser su presidente entre 2007 y 2012. Fue coleccionista de arte y donó obras al museo del que fue patrono y también al Museo de Bellas Artes de Asturias. Arango, además, estuvo muy ligado al Principado de Asturias, donde fue presidente de la Fundación Princesa de Asturias entre 1987 y 1996. También fue vocal de la Fundación BBVA y del Patronato de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre otros.

Durante su vida fue galardonado con las grandes cruces de Isabel la Católica y del Mérito Civil, medalla de oro a las Bellas Artes y con el Premio Juan Lladó de mecenazgo cultural.