Aulas con mucha energía

El Campus de la Energía concluye entre abril y mayo, con la entrega de galardones a los ganadores del concurso. Un jurado compuesto por personalidades del sector educativo y cultural de cada zona otorga el primer, segundo y tercer premio individual y los tres primeros premios colectivos. En Andalucía, a ese certamen se le suma otro de dibujo y fotografía, para jóvenes de 3º y 4º de la ESO, que se celebra en febrero, para conmemorar el Día Mundial de los Humedales. Los estudiantes que se presentan a la competición fin de campus quieren ganar, por supuesto –los premios consisten, en todos los casos, en material tecnológico–.

Pero, independientemente de los resultados, por el camino descubren, algunos con cierta sorpresa, un trofeo mucho mayor llamado autoestima. “Nunca pensé que fuera capaz de crear un proyecto creativo didáctico y visual. Gracias a este campus he desarrollado habilidades que desconocía de mí”, dice G. G. S. “Me sorprendió bastante el hecho de que pudiese ser capaz de realizar un proyecto de grandes dimensiones por mí misma; además, me ayudó a conocer un poco más sobre la producción del petróleo y sus derivados”, enfatiza E. M. R. “Jamás pensé en poder hacer un proyecto tan didáctico y basado en el aprendizaje de la energía. He descubierto destrezas que nunca pensé que tendría y que la creatividad no tiene límites”, confiesa L. G. S.